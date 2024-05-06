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В Дарницькому районі Києва пройдуть військові навчання

В Дарницькому районі Києва пройдуть військові навчання

Київ • УНН

 • 62153 перегляди

З 6 по 10 травня у Дарницькому районі Києва відбудуться військові навчання за участю підрозділів Сил оборони Києва та військової техніки з метою підвищення бойових спроможностей під час підготовки оборонної операції.

У Дарницькому районі столиці з 6 по 10 травня пройдуть навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва та військової техніки. Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація у Facebook, пише УНН.

Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

У РДА також нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено!

Нагадаємо

1 травня Служба безпеки України проводила планові контррозвідувальні заходи в центрі Києва з метою посилення безпеки важливих державних об'єктів та місць масового скупчення людей, які включали в себе огляди та перевірку документів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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