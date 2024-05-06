В Дарницькому районі Києва пройдуть військові навчання
Київ • УНН
З 6 по 10 травня у Дарницькому районі Києва відбудуться військові навчання за участю підрозділів Сил оборони Києва та військової техніки з метою підвищення бойових спроможностей під час підготовки оборонної операції.
У Дарницькому районі столиці з 6 по 10 травня пройдуть навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва та військової техніки. Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація у Facebook, пише УНН.
Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції,
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У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.
У РДА також нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено!
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