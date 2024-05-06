В Дарницком районе Киева пройдут военные учения

В Дарницком районе столицы с 6 по 10 мая пройдут учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева и военной техники. Об этом сообщает Дарницкая районная государственная администрация в Facebook, пишет УНН.

Цель учений - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции, - говорится в сообщении.

Детали

В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

В РГА также напомнили, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - запрещено!

Напомним

1 мая Служба безопасности Украины проводила плановые контрразведывательные мероприятия в центре Киева с целью усиления безопасности важных государственных объектов и мест массового скопления людей, которые включали в себя осмотры и проверку документов.