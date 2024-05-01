У центрі Києва проводяться заходи безпеки: можлива перевірка документів
Київ • УНН
Служба безпеки України проводить планові контррозвідувальні заходи в центрі Києва з метою посилення безпеки важливих державних об'єктів та місць масового скупчення людей, які включають в себе огляди та перевірку документів.
Служба безпеки України проводить безпекові заходи в центрі Києва з метою посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об'єктів та місць масового скупчення людей, які включають в себе огляди та можливу перевірку документів, повідомили у СБУ у середу, пише УНН.
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"Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість", - повідомили у СБУ у соцмережах.
Зазначається, що основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.
Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.
Під час безпекових заходів, як повідомили у СБУ, силовики:
- проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.
Відпрацювання, як зазначається, відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.
"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", - наголосили у СБУ.
СБУ закликала людей "із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців".
Окрім цього, у СБУ наголосили, що при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.
"Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - вказали у спецслужбі.
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