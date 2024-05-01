В центре Киева проводятся меры безопасности: возможна проверка документов

Служба безопасности Украины проводит мероприятия по безопасности в центре Киева с целью усиления контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового скопления людей, которые включают в себя осмотры и возможную проверку документов, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность", - сообщили в СБУ в соцсетях.

Отмечается, что основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

Отработки проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, привлеченными к обороне столицы.

Во время мероприятий по безопасности, как сообщили в СБУ, силовики:

проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.

Отработка, как отмечается, будет происходить с учетом правового режима военного положения.

"Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта", - отметили в СБУ.

СБУ призвала людей "с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей".

Кроме этого, в СБУ отметили, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - указали в спецслужбе.

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