В Австралії лісова пожежа знищила місто біля Сіднея
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Лісові пожежі в Австралії майже знищили містечко Балморал в 120 км від Сіднея. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
За словами губернаторки Нового Південного Уельсу Гладіс Береджиклян, пожежа катастрофічних масштабів майже повністю зруйнувала містечко. Вона зазначила, що від міста Балморал, де проживає близько 400 осіб, не залишилося майже нічого.
Нагадаємо, в Австралії оголосили режим НС через лісові пожежі.