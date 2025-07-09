В 12 європейських містах через аномальну спеку померло 2300 людей - дослідження

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
09:36 • 69 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Ексклюзив
07:10 • 13514 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
05:59 • 47608 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
05:26 • 109256 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
03:42 • 118008 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
8 липня, 17:10 • 154460 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 114213 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 187387 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 202099 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 81991 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+29°
3.5м/с
46%
744мм
Популярнi новини
росія мобілізує мешканців окупованих територій без громадянства8 липня, 23:48 • 32521 перегляди
В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К9 липня, 00:13 • 78807 перегляди
На Дніпропетровщині роками незаконно засівали танковий полігон: судитимуть посадовця9 липня, 01:16 • 44910 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 147945 перегляди
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження05:49 • 39004 перегляди
Публікації
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
05:26 • 109289 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 148589 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 187412 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 155660 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 202116 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ілон Маск
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Луцьк
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі08:49 • 5757 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 204054 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 388329 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 221247 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 332745 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-101

В 12 європейських містах через аномальну спеку померло 2300 людей - дослідження

Київ • УНН

 • 437 перегляди

Експрес-аналіз показав, що близько 2300 людей померли у 12 європейських містах від сильної спеки, яка завершилася минулого тижня. Зміна клімату зробила температуру значно вищою, що призвело до 1500 додаткових смертей.

В 12 європейських містах через аномальну спеку померло 2300 людей - дослідження

Близько 2300 людей у 12 європейських містах померли від сильної спеки, яка завершилася минулого тижня. Таким є результат експрес-наукового аналізу, опублікованого сьогодні, 9 липня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Дослідження було зосереджено на десяти днях, останнім з яких був 2 липня, протягом яких значні частини Західної Європи постраждали від екстремальної спеки, коли температура в Іспанії перевищила 40 градусів Цельсія (104°F), а у Франції спалахнули лісові пожежі.

Згідно з дослідженням, проведеним вченими з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, з 2300 людей, які, за оцінками, померли протягом цього періоду, 1500 смертей були пов'язані зі зміною клімату, що зробило спеку ще сильнішою.

Зміна клімату зробила температуру значно спекотнішою, ніж вона могла б бути, що, у свою чергу, робить її набагато небезпечнішою

- сказав доктор Бен Кларк, дослідник з Імперського коледжу Лондона.

Дослідження охопило 12 міст, включаючи Барселону, Мадрид, Лондон та Мілан, де, за словами дослідників, зміна клімату підвищила температуру під час спеки на величину до 4 градусів Цельсія.

Дослідники використовували встановлені епідеміологічні моделі та історичні дані про смертність для оцінки кількості смертей, яка відображає смерті, коли спека була основною причиною смертності, зокрема, якщо вплив загострював попередні захворювання.

Вчені заявили, що вони використовували рецензовані методи для швидкого визначення приблизної кількості смертей, оскільки більшість смертей, пов'язаних зі спекою, офіційно не реєструються, а деякі уряди не публікують ці дані.

Минулий місяць був третім найспекотнішим червнем на планеті за всю історію спостережень, поступаючись за аналогічний місяць 2024 та 2023 років, повідомила в щомісячному бюлетені Служба зміни клімату ЄС Copernicus у середу.

Західна Європа пережила найтепліший червень за всю історію спостережень, причому значна частина регіону зазнала "дуже сильного теплового стресу", який визначається умовами, що температура відчувається як 38 градусів Цельсія або вище, повідомляє Copernicus.

Дослідники з європейських інститутів охорони здоров'я повідомили у 2023 році, що, згідно з новим дослідженням, у 2022 році в Європі під час виснажливої спеки могло загинути до 61 000 людей, що свідчить про те, що зусилля країн щодо підготовки до спеки фатально недостатні.

Накопичення викидів парникових газів в атмосфері, які здебільшого походять від спалювання викопного палива, означає, що середня температура планети з часом зростала. Це підвищення базових температур означає, що коли настає спекотна хвиля, температура може досягати вищих піків.

Доповнення

Екстремальна спека спричинила критичне зниження рівня води в річках Центральної та Східної Європи. В Угорщині рівень води в Тисі скоротився на 60%, у Дунаї – на 40%, що призвело до зупинки поромного сполучення між Болгарією та Румунією.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Здоров'яНовини Світу
Reuters
Мілан
Франція
Болгарія
Іспанія
Мадрид
Румунія
Угорщина
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9