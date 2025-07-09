В 12 європейських містах через аномальну спеку померло 2300 людей - дослідження

Близько 2300 людей у 12 європейських містах померли від сильної спеки, яка завершилася минулого тижня. Таким є результат експрес-наукового аналізу, опублікованого сьогодні, 9 липня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Дослідження було зосереджено на десяти днях, останнім з яких був 2 липня, протягом яких значні частини Західної Європи постраждали від екстремальної спеки, коли температура в Іспанії перевищила 40 градусів Цельсія (104°F), а у Франції спалахнули лісові пожежі.

Згідно з дослідженням, проведеним вченими з Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, з 2300 людей, які, за оцінками, померли протягом цього періоду, 1500 смертей були пов'язані зі зміною клімату, що зробило спеку ще сильнішою.

Зміна клімату зробила температуру значно спекотнішою, ніж вона могла б бути, що, у свою чергу, робить її набагато небезпечнішою - сказав доктор Бен Кларк, дослідник з Імперського коледжу Лондона.

Дослідження охопило 12 міст, включаючи Барселону, Мадрид, Лондон та Мілан, де, за словами дослідників, зміна клімату підвищила температуру під час спеки на величину до 4 градусів Цельсія.

Дослідники використовували встановлені епідеміологічні моделі та історичні дані про смертність для оцінки кількості смертей, яка відображає смерті, коли спека була основною причиною смертності, зокрема, якщо вплив загострював попередні захворювання.

Вчені заявили, що вони використовували рецензовані методи для швидкого визначення приблизної кількості смертей, оскільки більшість смертей, пов'язаних зі спекою, офіційно не реєструються, а деякі уряди не публікують ці дані.

Минулий місяць був третім найспекотнішим червнем на планеті за всю історію спостережень, поступаючись за аналогічний місяць 2024 та 2023 років, повідомила в щомісячному бюлетені Служба зміни клімату ЄС Copernicus у середу.

Західна Європа пережила найтепліший червень за всю історію спостережень, причому значна частина регіону зазнала "дуже сильного теплового стресу", який визначається умовами, що температура відчувається як 38 градусів Цельсія або вище, повідомляє Copernicus.

Дослідники з європейських інститутів охорони здоров'я повідомили у 2023 році, що, згідно з новим дослідженням, у 2022 році в Європі під час виснажливої спеки могло загинути до 61 000 людей, що свідчить про те, що зусилля країн щодо підготовки до спеки фатально недостатні.

Накопичення викидів парникових газів в атмосфері, які здебільшого походять від спалювання викопного палива, означає, що середня температура планети з часом зростала. Це підвищення базових температур означає, що коли настає спекотна хвиля, температура може досягати вищих піків.

Доповнення

Екстремальна спека спричинила критичне зниження рівня води в річках Центральної та Східної Європи. В Угорщині рівень води в Тисі скоротився на 60%, у Дунаї – на 40%, що призвело до зупинки поромного сполучення між Болгарією та Румунією.