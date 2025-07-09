В 12 европейских городах из-за аномальной жары умерло 2300 человек - исследование

Около 2300 человек в 12 европейских городах умерли от сильной жары, которая завершилась на прошлой неделе. Таков результат экспресс-научного анализа, опубликованного сегодня, 9 июля, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Исследование было сосредоточено на десяти днях, последним из которых было 2 июля, в течение которых значительные части Западной Европы пострадали от экстремальной жары, когда температура в Испании превысила 40 градусов Цельсия (104°F), а во Франции вспыхнули лесные пожары.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, из 2300 человек, которые, по оценкам, умерли в течение этого периода, 1500 смертей были связаны с изменением климата, что сделало жару еще сильнее.

Изменение климата сделало температуру значительно жарче, чем она могла бы быть, что, в свою очередь, делает ее гораздо опаснее - сказал доктор Бен Кларк, исследователь из Имперского колледжа Лондона.

Исследование охватило 12 городов, включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан, где, по словам исследователей, изменение климата повысило температуру во время жары на величину до 4 градусов Цельсия.

Исследователи использовали установленные эпидемиологические модели и исторические данные о смертности для оценки количества смертей, которая отражает смерти, когда жара была основной причиной смертности, в частности, если воздействие усугубляло предыдущие заболевания.

Ученые заявили, что они использовали рецензируемые методы для быстрого определения приблизительного количества смертей, поскольку большинство смертей, связанных с жарой, официально не регистрируются, а некоторые правительства не публикуют эти данные.

Прошлый месяц был третьим самым жарким июнем на планете за всю историю наблюдений, уступая аналогичному месяцу 2024 и 2023 годов, сообщила в ежемесячном бюллетене Служба изменения климата ЕС Copernicus в среду.

Западная Европа пережила самый теплый июнь за всю историю наблюдений, причем значительная часть региона подверглась "очень сильному тепловому стрессу", который определяется условиями, когда температура ощущается как 38 градусов Цельсия или выше, сообщает Copernicus.

Исследователи из европейских институтов здравоохранения сообщили в 2023 году, что, согласно новому исследованию, в 2022 году в Европе во время изнурительной жары могло погибнуть до 61 000 человек, что свидетельствует о том, что усилия стран по подготовке к жаре фатально недостаточны.

Накопление выбросов парниковых газов в атмосфере, которые в основном происходят от сжигания ископаемого топлива, означает, что средняя температура планеты со временем росла. Это повышение базовых температур означает, что когда наступает жаркая волна, температура может достигать более высоких пиков.

Дополнение

Экстремальная жара вызвала критическое снижение уровня воды в реках Центральной и Восточной Европы. В Венгрии уровень воды в Тисе сократился на 60%, в Дунае – на 40%, что привело к остановке паромного сообщения между Болгарией и Румынией.