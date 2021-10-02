Уже вилітає: Арахамія повідомив, що Зеленський прибуде до Трускавця за кілька годин

Цитата

“Тільки що телефонував президентові, він вилітає зараз же. Тобто десь за дві з половиною години буде тут. Якраз він приїде коли у нас закінчиться робота в групах”, — заявив Арахамія.

Деталі

Щодо планів Зеленського у Трускавці, голова фракції заявив, що у нього є програмний виступ.

“Це програмний виступ про те, як ми йдемо, куди ми йдемо, його оцінка ситуації. В тому числі велика сьогодні панель по Донбасу, шляху до миру. У нас є топ три теми — це шлях до миру, війна на Донбасі, друга тема деоліхархізація і третя тема це антикорупційні реформи”, — додав Арахамія.

Доповнення

Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.

УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.

Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.