Уже вилітає: Арахамія повідомив, що Зеленський прибуде до Трускавця за кілька годин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський вже вилітає до Трускавця, аби взяти участь у засіданні “Великої фракції”. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.
Цитата
“Тільки що телефонував президентові, він вилітає зараз же. Тобто десь за дві з половиною години буде тут. Якраз він приїде коли у нас закінчиться робота в групах”, — заявив Арахамія.
Деталі
Щодо планів Зеленського у Трускавці, голова фракції заявив, що у нього є програмний виступ.
“Це програмний виступ про те, як ми йдемо, куди ми йдемо, його оцінка ситуації. В тому числі велика сьогодні панель по Донбасу, шляху до миру. У нас є топ три теми — це шлях до миру, війна на Донбасі, друга тема деоліхархізація і третя тема це антикорупційні реформи”, — додав Арахамія.
Доповнення
Учора голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія розпочав засідання “Великої фракції” у Трускавці.
УНН інформував, що на з’їзді фракції будуть порушуватися питання відставки деяких міністрів і чиновників.
Серед них спікер парламенту Дмитро Разумков, відставку якого ініціювала фракція “Слуга народу” на чолі з Давидом Арахамією.