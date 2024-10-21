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Уже близько 22 тис. осіб звернулось до центрів рекрутингу: в яких областях найбільше бажаючих

Київ • УНН

 • 31097 перегляди

За минулий тиждень до центрів рекрутингу в Україні надійшло 956 нових звернень. Загалом з початку роботи звернулося 21 910 осіб, з яких 5 415 розглядаються як кандидати до Сил оборони.

Уже близько 22 тис. осіб звернулось до центрів рекрутингу: в яких областях найбільше бажаючих

За минулий тиждень до центрів рекрутингу надійшло 956 нових звернень, а загалом з початку роботи центів звернулося 21 910 осіб. Лідерами за кількістю звернень є Харківська, Дніпропетровська області та Київ. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.

Деталі

"956 нових звернень надійшло до центрів рекрутингу за минулий тиждень. З початку роботи (станом на 20 жовтня) до центрів звернулося 21 910 осіб. З них 5 415 вже розглядаються як кандидати до Сил оборони України. Тільки за минулий тиждень 185 осіб перейшли на етап розгляду як потенційні кандидати", - повідомили в Міноборони.

У міністерстві зазначили, що лідерами за кількістю звернень є:

Харківська область - 17,3%;

Дніпропетровська область - 15,9%;

Київ - 14,9%;

Запорізька область - 12,8%;

Львівська область - 11,7%.

Загалом в Україні функціонує вже 44 пункти рекрутингу.

Нагадаємо

У польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр Українського легіону для набору добровольців-громадян України. Центр працює щодня, проводить медкомісію та забезпечує 35-денне навчання на полігоні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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