Уже близько 22 тис. осіб звернулось до центрів рекрутингу: в яких областях найбільше бажаючих
Київ • УНН
За минулий тиждень до центрів рекрутингу в Україні надійшло 956 нових звернень. Загалом з початку роботи звернулося 21 910 осіб, з яких 5 415 розглядаються як кандидати до Сил оборони.
За минулий тиждень до центрів рекрутингу надійшло 956 нових звернень, а загалом з початку роботи центів звернулося 21 910 осіб. Лідерами за кількістю звернень є Харківська, Дніпропетровська області та Київ. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.
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"956 нових звернень надійшло до центрів рекрутингу за минулий тиждень. З початку роботи (станом на 20 жовтня) до центрів звернулося 21 910 осіб. З них 5 415 вже розглядаються як кандидати до Сил оборони України. Тільки за минулий тиждень 185 осіб перейшли на етап розгляду як потенційні кандидати", - повідомили в Міноборони.
У міністерстві зазначили, що лідерами за кількістю звернень є:
Харківська область - 17,3%;
Дніпропетровська область - 15,9%;
Київ - 14,9%;
Запорізька область - 12,8%;
Львівська область - 11,7%.
Загалом в Україні функціонує вже 44 пункти рекрутингу.
Нагадаємо
У польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр Українського легіону для набору добровольців-громадян України. Центр працює щодня, проводить медкомісію та забезпечує 35-денне навчання на полігоні.