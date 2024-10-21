Уже около 22 тыс. человек обратилось в центры рекрутинга: в каких областях больше всего желающих

За прошедшую неделю в центры рекрутинга поступило 956 новых обращений, а всего с начала работы центов обратилось 21 910 человек. Лидерами по количеству обращений являются Харьковская, Днепропетровская области и Киев. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Детали

"956 новых обращений поступило в центры рекрутинга за прошедшую неделю. С начала работы (по состоянию на 20 октября) в центры обратилось 21 910 человек. Из них 5 415 уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны Украины. Только за прошедшую неделю 185 человек перешли на этап рассмотрения как потенциальные кандидаты", - сообщили в Минобороны.

В министерстве отметили, что лидерами по количеству обращений являются:

Харьковская область - 17,3%;

Днепропетровская область - 15,9%;

Киев - 14,9%;

Запорожская область - 12,8%;

Львовская область - 11,7%.

Всего в Украине функционирует уже 44 пункта рекрутинга.

Напомним

В польском Люблине открылся первый рекрутинговый центр Украинского легиона для набора добровольцев-граждан Украины. Центр работает ежедневно, проводит медкомиссию и обеспечивает 35-дневное обучение на полигоне.