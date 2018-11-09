Усіх дітей, які постраждали від розпилення газу на Київщині, відпустили додому

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Після обстеження і надання допомоги лікарів всіх 18 дітей, які постраждали сьогодні внаслідок розпилення перцового газу в одній із шкіл міста Тараща Київської області, відпустили додому. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.