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Усіх дітей, які постраждали від розпилення газу на Київщині, відпустили додому

Усіх дітей, які постраждали від розпилення газу на Київщині, відпустили додому

Київ • УНН

 • 14169 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Після обстеження і надання допомоги лікарів всіх 18 дітей, які постраждали сьогодні внаслідок розпилення перцового газу в одній із шкіл міста Тараща Київської області, відпустили додому. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.

“18 дітей, яких доставили після інциденту до лікарні, після обстеження і необхідних процедур відпустили додому у задовільному стані. Жодного не госпіталізували”, — сказали у поліції.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження і кваліфікувала як хуліганство факт розпилення учнем перцевого газу у школі міста Тараща.

Як повідомляв УНН, в одному з навчальних закладів міста Тараща (Київська область) 15-річний хлопець розпилив перцевий газ.

Відзначимо, що за останній рік в Україні зафіксована низка інцидентів із розпиленням газу. Більшість із них мала місце саме у школах.

Так, у вересні у результаті розпилення газу із балончика у школі у Запоріжжі 28 дітей звернулися до лікарні та знаходяться під наглядом медичних працівників.

А у Черкасах невідомий розпилив газовий балончик індивідуального захисту подразнюючої дії у гуртожитку місцевого ліцею. З гуртожитку було проведено евакуацію 20 людей.

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