Всех детей, пострадавших от распыления газа в Киевской области, отпустили домой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. После обследования и оказания помощи врачей всех 18 детей, пострадавших сегодня в результате распыления перцового газа в одной из школ города Тараща Киевской области, отпустили домой. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"18 детей, которых доставили после инцидента в больницу, после обследования и необходимых процедур отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Ни одного не госпитализировали ", - сказали в полиции.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство и квалифицировала как хулиганство факт распыления учеником перечного газа в школе города Тараща.
Как сообщал УНН, в одном из учебных заведений города Тараща (Киевская область) 15-летний парень распылил перцовый газ.
Отметим, что за последний год в Украине зафиксирован ряд инцидентов с распылением газа. Большинство из них имело место именно в школах.
Так, в сентябре в результате распыления газа из баллончика в школе в Запорожье 28 детей обратились в больницу и находятся под наблюдением медицинских работников.
А в Черкассах неизвестный распылил газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия в общежитии местного лицея. Из общежития была проведена эвакуация 20 человек.