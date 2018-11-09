Всех детей, пострадавших от распыления газа в Киевской области, отпустили домой

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107176 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114357 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152274 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146183 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137294 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128603 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172485 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Всех детей, пострадавших от распыления газа в Киевской области, отпустили домой

Всех детей, пострадавших от распыления газа в Киевской области, отпустили домой

Киев  •  УНН

 • 14163 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. После обследования и оказания помощи врачей всех 18 детей, пострадавших сегодня в результате распыления перцового газа в одной из школ города Тараща Киевской области, отпустили домой. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"18 детей, которых доставили после инцидента в больницу, после обследования и необходимых процедур отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Ни одного не госпитализировали ", - сказали в полиции.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство и квалифицировала как хулиганство факт распыления учеником перечного газа в школе города Тараща.

Как сообщал УНН, в одном из учебных заведений города Тараща (Киевская область) 15-летний парень распылил перцовый газ.

Отметим, что за последний год в Украине зафиксирован ряд инцидентов с распылением газа. Большинство из них имело место именно в школах.

Так, в сентябре в результате распыления газа из баллончика в школе в Запорожье 28 детей обратились в больницу и находятся под наблюдением медицинских работников.

А в Черкассах неизвестный распылил газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия в общежитии местного лицея. Из общежития была проведена эвакуация 20 человек.

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