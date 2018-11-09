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Поліція відкрила справу за фактом розпилення газу у школі на Київщині

Поліція відкрила справу за фактом розпилення газу у школі на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження і кваліфікувала як хуліганство факт розпилення учнем перцевого газу у школі міста Тараща. Про це УНН повідомили у поліції області.

“Кримінальне провадження відкрито... за статтею „хуліганство“. Після проведення першочергових слідчих дій будемо визначатися щодо підозрюваного”, — сказали у поліції, зауваживши, що після події до лікарні на обстеження було доправлено 18 дітей.

Нагадаємо, в одному з навчальних закладів міста Тараща (Київська область) 15-річний хлопець розпилив перцевий газ.

Відзначимо, що за останній рік в Україні зафіксована низка інцидентів із розпиленням газу. Більшість із них мала місце саме у школах.

Так, у вересні у результаті розпилення газу із балончика у школі у Запоріжжі 28 дітей звернулися до лікарні та знаходяться під наглядом медичних працівників.

А у Черкасах невідомий розпилив газовий балончик індивідуального захисту подразнюючої дії у гуртожитку місцевого ліцею. З гуртожитку було проведено евакуацію 20 людей.

Українські Національні Новини

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