Полиция открыла дело по факту распыления газа в школе в Киевской области

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106840 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113726 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151346 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145596 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136990 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128466 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171972 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция открыла дело по факту распыления газа в школе в Киевской области

Полиция открыла дело по факту распыления газа в школе в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 16108 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полиция Киевской области открыла уголовное производство и квалифицировала как хулиганство факт распыления учеником перечного газа в школе города Тараща. Об этом УНН сообщили в полиции области.

"Уголовное производство открыто ... по статье "хулиганство". После проведения первоочередных следственных действий будем определяться в отношении подозреваемого", - сказали в полиции, отметив, что после происшествия в больницу на обследование были доставлены 18 детей.

Напомним, в одном из учебных заведений города Тараща (Киевская область) 15-летний парень распылил перцовый газ.

Отметим, что за последний год в Украине зафиксирован ряд инцидентов с распылением газа. Большинство из них имело место именно в школах.

Так, в сентябре в результате распыления газа из баллончика в школе в Запорожье 28 детей обратились в больницу и находятся под наблюдением медицинских работников.

А в Черкассах неизвестный распылил газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия в общежитии местного лицея. Из общежития была проведена эвакуация 20 человек.

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