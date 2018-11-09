Полиция открыла дело по факту распыления газа в школе в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полиция Киевской области открыла уголовное производство и квалифицировала как хулиганство факт распыления учеником перечного газа в школе города Тараща. Об этом УНН сообщили в полиции области.
"Уголовное производство открыто ... по статье "хулиганство". После проведения первоочередных следственных действий будем определяться в отношении подозреваемого", - сказали в полиции, отметив, что после происшествия в больницу на обследование были доставлены 18 детей.
Напомним, в одном из учебных заведений города Тараща (Киевская область) 15-летний парень распылил перцовый газ.
Отметим, что за последний год в Украине зафиксирован ряд инцидентов с распылением газа. Большинство из них имело место именно в школах.
Так, в сентябре в результате распыления газа из баллончика в школе в Запорожье 28 детей обратились в больницу и находятся под наблюдением медицинских работников.
А в Черкассах неизвестный распылил газовый баллончик индивидуальной защиты раздражающего действия в общежитии местного лицея. Из общежития была проведена эвакуация 20 человек.