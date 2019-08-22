Уряд рекомендував кандидатуру гендиректора ДП, відповідального за президентський авіапарк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабінет міністрів України кандидатуру на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства “Україна”, відповідального за президентський авіапарк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
Як вказано у тексті розпорядження від 21 серпня 2019 р. № 651-р: “Погодити кандидатуру Мазура Андрія Миколайовича на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства “Україна”.
Раніше УНН повідомляв, що у червні десятеро дітей родини Сусляків, які після арешту їхньої матері Юлії перебували у прийомних родинах у Грузії, повернулися в Україну. За ними вирушив президентський літак. Про це повідомив уповноважений Глави держави з прав дитини Микола Кулеба після зустрічі із заступниками Генерального прокурора Грузії, міністра внутрішніх справ та представниками уряду.