Уряд готовий розглянути затвердження НС у Києві у разі такого рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів готовий розглянути питання щодо затвердження надзвичайної ситуації у Києві, у разі, якщо у Кабмін надійде відповідне розпорядження столичної влади. Про це написав у Telegram-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Київській області. Рішення було прийнято на виконання рішень обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у зв’язку з виявленням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Відповідного розпорядження від міста Києва наразі немає. Уряд повернеться до розгляду цього питання після його отримання", - написав Шмигаль.
Нагадамо, у Київській області введено режим надзвичайної ситуації.