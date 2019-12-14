УПЛ: футболісти "Львову" святкували перемогу у грі в меншості
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У стартову поєдинку 18 туру УПЛ ПФК "Львів" вдома приймав футболістів "Колоса", передає УНН.
“Колос” до звітного протистояння забивав голи в усіх особистих матчах зі “Львовом”. Так було і цього разу, але навіть двох забитих м’ячів забракло ковалівцям, аби зачепитися бодай за нічию.
На голи Ренанна, Татаркова з пенальті і Альваро у гостей відповіли тільки Парамонов і Лисенко — 3:2.
Вилучення у господарів отримав воротар Богдан Сарнавський на 60 хвилині.
Зауважимо, що у підсумку “Колос” зазнав 10-ї поразки у чемпіонаті й збільшив гостьову програшна клубну рекордну серію до 5 матчів (6 рядок і 20 очок), тоді як львів’яни дещо зміцнили свої позиції у боротьбі за виживання в еліті (10 місце при 15 очках).