УПЛ: футболісти "Львову" святкували перемогу у грі в меншості

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У стартову поєдинку 18 туру УПЛ ПФК "Львів" вдома приймав футболістів "Колоса", передає УНН.

“Колос” до звітного протистояння забивав голи в усіх особистих матчах зі “Львовом”. Так було і цього разу, але навіть двох забитих м’ячів забракло ковалівцям, аби зачепитися бодай за нічию.

На голи Ренанна, Татаркова з пенальті і Альваро у гостей відповіли тільки Парамонов і Лисенко — 3:2.

Вилучення у господарів отримав воротар Богдан Сарнавський на 60 хвилині.

Зауважимо, що у підсумку “Колос” зазнав 10-ї поразки у чемпіонаті й збільшив гостьову програшна клубну рекордну серію до 5 матчів (6 рядок і 20 очок), тоді як львів’яни дещо зміцнили свої позиції у боротьбі за виживання в еліті (10 місце при 15 очках).

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