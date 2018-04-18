Українці зможуть розраховуватись картками у відділеннях "Укрпошти"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. “Укрпошта” зможе здійснювати обслуговування клієнтів з використанням платіжних карток. Про це повідомили в НБУ, передає УНН.
“Укрпошта” зможе здійснювати обслуговування клієнтів з використанням платіжних карток“, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, це стало можливим завдяки тому, що Національний банк видав “Укрпошті” ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Відповідне рішення було прийнято на підставі постанови Правління НБУ від 21 грудня 2017 року № 138 “Про надання національними операторами поштового зв’язку фінансової послуги з переказу коштів”.
З огляду на це, НБУ також зареєстрував договори про участь “Укрпошти” у міжнародних платіжних системах VISA та MasterCard, а також розпочав процедуру вступу компанії до Національної платіжної системи “Український платіжний простір”.
У Національному банку зауважили, що це сприятиме розширенню фінансової інклюзії, зокрема створить нові можливості для доступу до фінансових послуг населення в сільській місцевості та віддалених районах України, сприятиме збільшенню рівня безготівкових розрахунків в Україні та підвищенню якості на ринку платіжних послуг.
“Цей крок є дуже важливим для побудови в нашій державі cashless economy та збільшення обсягів безготівкових розрахунків, особливо в невеликих містах і селах, де зараз переважають розрахунки готівкою”, — зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олександр Яблунівський.
Нагадаємо, “Укрпошта” повідомила про двоетапне підвищення тарифів на доставку преси. У результаті обох підвищень тариф зросте на 43,9%.