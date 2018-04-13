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Тарифи "Укрпошти" на доставку преси зростуть на понад 40%

Київ • УНН

 • 14431 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. “Укрпошта” повідомила про двоетапне підвищення тарифів на доставку преси. У результаті обох підвищень тариф зросте на 43,9%, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

“Міністерство інфраструктури затвердило тарифи для „Укрпошти“ на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою. Тарифи змінюватимуться в два етапи. Перший етап триватиме з 1 липня до 31 грудня 2018 року, коли тарифи підвищуватимуться у середньому на 24,7%. Другий етап — з 1 січня 2019 року передбачає підвищення рівня тарифів на 19,2% порівняно з першим етапом”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою для видань, на які поширюється дія ст. 9 Закону “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, повинні становити не більше ніж 40% собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання.

“Тобто якщо редакції (видавництва) не змінять собівартості видання, ухвалений наказ не вплине на вартість послуг з приймання та доставки цих видань”, — звернули увагу в компанії.

В “Укрпошті” зазначили, що підвищення тарифів має забезпечити мінімальну рентабельність надання послуг, адже минулого року держпідприємства надавали послуги із доставки та приймання газет та журналів нижче собівартості, що негативно позначалось на фінансовому стані “Укрпошти” і “Преси” та призводило до збитків.

Для передплатників, які оформили передплату на рік, ціна доставки у 2018 році не зміниться.

Нагадаємо, “Укрпошта” опинилась у переліку боржників податків. 

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