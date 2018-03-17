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Низка великих українських компаній опинились у переліку боржників податків

Низка великих українських компаній опинились у переліку боржників податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Департамент погашення боргу Державної фіскальної служби України опублікував список суб’єктів господарювання, які мають податковий борг. До нього увійшли як великі державні та національні компанії, так і приватні підприємства, банки, а також фізичні особи, передає УНН з посиланням на ДФС.

Згідно із переліком, податкові борги мають такі українські компанії як “Укрзалізниця” та низка її дочірніх компаній та підприємств, що входять до структури компанії, “Київпастранс”, “Укртрансгаз”, “Укргазвидобування”, “Укрнафта” та її дочірні компанії або, ті які входять до її структури, “Центренерго”, “Укрпошта”, низка дочірніх компаній або тих, що входять до структури “Нафтогазу України” та багато інших.

Усі вони заборгували різні суми коштів до державного або місцевого бюджетів. Так, наприклад, “Укрзалізниця” заборгувала 11 тисяч гривень до місцевого бюджету, водночас “Укрнафта” має податкові борги перед державним бюджетом у розмірі 13 млрд 618 млн 668 тисяч гривень, а перед місцевим — 136 млн 683 тисячі.

Усього перелік нараховує 893 тисячі 55 податкових боржників.

Нагадаємо, у 2017 році до Держбюджету надійшло на 28,7% більше коштів.

Українські Національні Новини

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