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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы смогут рассчитываться карточками в отделениях "Укрпочты"

Киев • УНН

 • 9667 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. “Укрпочта” сможет осуществлять обслуживание клиентов с использованием платежных карточек. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

Украинцы смогут рассчитываться карточками в отделениях "Укрпочты"

“Укрпочта” сможет осуществлять обслуживание клиентов с использованием платежных карт“, - говорится в сообщении.

В частности, это стало возможным благодаря тому, что Национальный банк выдал “Укрпочте” лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Соответствующее решение было принято на основании постановления Правления НБУ от 21 декабря 2017 года № 138 “О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу средств”.

Учитывая это, НБУ также зарегистрировал договоры об участии “Укрпочты” в международных платежных системах VISA и MasterCard, а также начал процедуру вступления компании в Национальную платежную систему “Украинское платежное пространство”.

В Национальном банке отметили, что это будет способствовать расширению финансовой инклюзии, в частности создаст новые возможности для доступа к финансовым услугам населения в сельской местности и отдаленных районах Украины, будет способствовать увеличению уровня безналичных расчетов в Украине и повышению качества на рынке платежных услуг.

“Этот шаг является очень важным для построения в нашем государстве cashless economy и увеличение объемов безналичных расчетов, особенно в небольших городах и селах, где преобладают расчеты наличными”, — отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.

Напомним, “Укрпочта” сообщила о двухэтапном повышении тарифов на доставку прессы. В результате обоих повышений тариф вырастет на 43,9%.

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