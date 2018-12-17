Українці накупили іноземних ліків на півтора мільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За рік Україна наростила імпорт фармпродукції на 13,6%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-жовтні 2018 року Україна імпортувала фармацевтичної продукції на 1 млрд 577 млн дол., що на 13,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому експорт фармпродукції Україною також зріс. За 10 місяців цього року Україна поставила за кордон ліків на 173 млн дол., що на 17,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Нагадаємо, за даними експертів, українські аптеки завищують ціни на іноземні препарати у кілька десятків, а іноді й тисяч разів.
У Верховній Раді - такої ж думки.
На думку нардепів, ціни на ліки в Україні завищені через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.
Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря. Проти законопроекту виступили мережевики, водночас, дрібний і середній бізнес його цілком підтримали.
Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів. Голосування за документ заплановано після Нового року.