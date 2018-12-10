Іноземні ліки в Україні коштують у десятки разів дорожче реальної вартості
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Українські аптеки завищують ціни на іноземні препарати у кілька десятків, а іноді й тисяч разів. Про це у коментарі УНН заявив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" Олег Клімов.
За його словами, жоден закордонний препарат не завозиться в Україну за ціною країни-виробника.
"У нас є відомості по одному французькому препарату про те, що він в Україні та Франції різниться в ціні у 4 тис. разів", - розповів він.
Знизити вартість закордонних ліків в Україні можна кількома шляхами, продовжив Клімов.
"Наприклад, зобов'язати двічі на рік всіх постачальників, виробників лікарських засобів, резидентів та нерезидентів, реєструвати заводську ціну в Україні. Це дає рівні і чесні права. Тоді препарат, який коштує у Словенії 10 євро, буде завозитися в Україну за ті ж 10 євро, дистриб'ютор додасть свої 15% - і вийде реальна, не завищена ціна. Бо зараз у нас так: препарат коштує у Словенії 10 євро, сюди завозиться за 40 євро, дистриб'ютор додає свої 15% - і українці мають у 4 рази дорожчий препарат", - розповів експерт.
Крім того, на переконання Клімова, ліки в Україні стануть більш доступними після запровадження страхової медицини.
Нагадаємо, на думку народних депутатів, у силу монополізації ринку з боку мережевих аптек, ціни на ліки в Україні невиправдано завищені.
З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.
Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря. Проти законопроекту виступили мережевики, водночас, дрібний і середній бізнес його цілком підтримали.
Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів. Голосування за документ заплановано після Нового року.