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Иностранные лекарства в Украине стоят в десятки раз дороже реальной стоимости

Киев • УНН

 • 14420 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украинские аптеки завышают цены на иностранные препараты в несколько десятков, а иногда и тысяч раз. Об этом в комментарии УНН заявил глава правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олег Климов.

Иностранные лекарства в Украине стоят в десятки раз дороже реальной стоимости

По его словам, ни один зарубежный препарат не завозится в Украину по цене страны-производителя.

"У нас есть сведения по одному французскому препарату о том, что он в Украине и Франции отличается в цене в 4 тыс. раз", - рассказал он.

Снизить стоимость иностранных лекарств в Украине можно несколькими путями, продолжил Климов.

"Например, обязать дважды в год всех поставщиков, производителей лекарственных средств, резидентов и нерезидентов, регистрировать заводскую цену в Украине. Это дает равные и честные права. Тогда препарат, который стоит в Словении 10 евро, будет завозиться в Украину за те же 10 евро, дистрибьютор добавит свои 15% - и получится реальная, не завышенная цена. Потому что сейчас у нас так: препарат стоит в Словении 10 евро, сюда завозится за 40 евро, дистрибьютор добавляет свои 15% - и украинцы имеют в 4 раза дороже препарат", - рассказал эксперт.

Кроме того, по мнению Климова, лекарства в Украине станут более доступными после введения страховой медицины.

Напомним, по мнению народных депутатов, в силу монополизации рынка со стороны сетевых аптек, цены на лекарства в Украине неоправданно завышены.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю. Против законопроекта выступили сетевики, в то же время мелкий и средний бизнес его полностью поддержали.

Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется после Нового года.

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