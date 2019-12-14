Український футболіст відзначився хет-триком в чемпіонаті Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Колишній хавбек київського "Динамо" Владислав Наумець у складі грецького ФК "Яніна" забив три голи в матчі проти "Каркіри", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу українця.
Наумець відзначився у воротах опонентів на 3, 30-й та 90 + 2 хвилинах матчу, який закінчився нищівною звитягою гостей – 4:0.
Примітно, що це була перша поява українця у чемпіонаті в стартовому складі (до цього було лише два виходи в Кубку).
Додамо також, гольова феєрія українця допомогла "Яніні" продовжити утримувати лідерство у другому за силою чемпіонаті Греції. При цьому у клубу жодної поразки. Команда після 9 турів набрала 21 очко і на 4 випереджає найближчого супротивника.