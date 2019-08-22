Українські фільми за останні 5 років зібрали в прокаті понад 472 млн грн – звіт Іллєнка

КИЇВ. 22 серпня. УНН. За підтримки Держкіно з 2014 по 2019 рік було знято 173 фільми, а загальний бокс-офіс українських повнометражних фільмів склав 472 876 037 грн. Про це передає УНН із посиланням на звіт на YouTube каналі Пилипа Іллєнка за 5 років роботи на посаді голови Державного агентства України з питань кіно.