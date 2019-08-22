Українські фільми за останні 5 років зібрали в прокаті понад 472 млн грн – звіт Іллєнка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. За підтримки Держкіно з 2014 по 2019 рік було знято 173 фільми, а загальний бокс-офіс українських повнометражних фільмів склав 472 876 037 грн. Про це передає УНН із посиланням на звіт на YouTube каналі Пилипа Іллєнка за 5 років роботи на посаді голови Державного агентства України з питань кіно.
Так, за даними звіту за підтримки Держкіно створено 173 фільми (анімаційні — 23, ігрові повнометражні — 67, ігрові короткометражні — 24, неігрові — 56, літописні матеріали — 3). Було розпочато виробництво 194 нових фільмів.
“Держкіно за п’ять років уклало 206 ліцензійних угод на розповсюдження готових фільмів та зареєструвало 499 нових суб’єктів кінематографії. Загальний бокс-офіс українських повнометражних фільмів загалом склав 472 876 037 грн, загальна кількість глядачів — 7 094 789”, — йдеться у звіті.
Пилип Іллєнко також назвав трійку фільмів-лідерів за касовими зборами, які були створені за підтримки Держкіно: “Я, ти, він, вона” -понад 71 млн грн, “Скажене весілля” — майже 55 млн грн, “Викрадена принцеса” — понад 36 млн грн.
З 2014 року по сьогодні державне фінансування української кінематографії збільшилося з 63,1 млн грн до 505,9 млн грн. За цей період Держкіно видало понад 30 тис. прокатних посвідчень та заборонило розповсюдження та демонстрування 792 фільмів (відповідно до закону України “Про кінематографію”).
“Було розроблено та внесено на розгляд вищих органів державної влади проекти 82 нормативно-правових актів, 32 з яких ухвалено, решта — чекають на затвердження”, — йдеться у звіті.
Нагадаємо, Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко написав заяву про звільнення за власним бажанням.