Украинские фильмы за последние 5 лет собрали в прокате более 472 млн грн - отчет Ильенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. При поддержке Госкино с 2014 по 2019 год было снято 173 фильмы, а общий бокс-офис Украинской полнометражных фильмов составил 472 876 037 грн. Об этом передает УНН со ссылкой на отчет на YouTube-канале Филиппа Ильенко за 5 лет работы в должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Так, по данным отчета при поддержке Госкино создано 173 фильмы (анимационные — 23 игровые полнометражные — 67, игровые короткометражные — 24 неигровые — 56, летописные материалы — 3). Было начато производство 194 новых фильмов.
“Госкино за пять лет заключило 206 лицензионных соглашений на распространение готовых фильмов и зарегистрировало 499 новых субъектов кинематографии. Общий бокс-офис Украинской полнометражных фильмов целом составил 472 876 037 грн, общее количество зрителей — 7 094 789”, — говорится в отчете.
Филипп Ильенко также назвал тройку фильмов-лидеров по кассовым сборам, которые были созданы при поддержке Госкино: “Я, ты, он, она” -более 71 млн грн, “Бешеное свадьба” — почти 55 млн грн, “Похищенная принцесса” — более 36 млн грн.
С 2014 года по сей день государственное финансирование украинской кинематографии увеличилось с 63,1 млн грн до 505,9 млн грн. За этот период Госкино выдало более 30 тыс. прокатных удостоверений и запретило распространение и демонстрацию 792 фильмов (согласно закону Украины “О кинематографии”).
“Был разработан и внесен на рассмотрение высших органов государственной власти проекты 82 нормативно-правовых актов, 32 из которых принято, остальные — ждут утверждения”, — говорится в отчете.
Напомним, Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.