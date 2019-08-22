Украинские фильмы за последние 5 лет собрали в прокате более 472 млн грн - отчет Ильенко

КИЕВ. 22 августа. УНН. При поддержке Госкино с 2014 по 2019 год было снято 173 фильмы, а общий бокс-офис Украинской полнометражных фильмов составил 472 876 037 грн. Об этом передает УНН со ссылкой на отчет на YouTube-канале Филиппа Ильенко за 5 лет работы в должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.