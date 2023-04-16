Україна здатна перемогти в оборонній війні проти росії – Мінфін Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час виступу у Прінстонському університеті в США заявив, що Україна здатна перемогти в оборонній війні проти росії. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.
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"Україна має змогу виграти в оборонній боротьбі проти росії. Президент росії володимир путін не повинен перемогти, саме тому Заходу слід продовжувати підтримувати уряд у Києві", - зазначив Ліндер.
Доповнення
Коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Європа має стати більш незалежною не лише від Китаю, а й від США, Лінднер сказав, що на його думку - це наївно.
За його словами, Європа не зможе протистояти ядерній росії – без допомоги Сполучених Штатів.
Міністр фінансів ФРН впевнений, що західний оборонний альянс НАТО під егідою Вашингтона продовжує відігравати надзвичайно важливу роль для країн.
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