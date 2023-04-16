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Україна здатна перемогти в оборонній війні проти росії – Мінфін Німеччини

Україна здатна перемогти в оборонній війні проти росії – Мінфін Німеччини

Київ • УНН

 • 1442669 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час виступу у Прінстонському університеті в США заявив, що Україна здатна перемогти в оборонній війні проти росії. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.

Цитата

"Україна має змогу виграти в оборонній боротьбі проти росії. Президент росії володимир путін не повинен перемогти, саме тому Заходу слід продовжувати підтримувати уряд у Києві", - зазначив Ліндер.

Доповнення

Коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Європа має стати більш незалежною не лише від Китаю, а й від США, Лінднер сказав, що на його думку - це наївно.

За його словами, Європа не зможе протистояти ядерній росії – без допомоги Сполучених Штатів.

Міністр фінансів ФРН впевнений, що західний оборонний альянс НАТО під егідою Вашингтона продовжує відігравати надзвичайно важливу роль для країн.

Нагадаємо

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