Цитата

"Украина имеет возможность выиграть в оборонительной борьбе против россии. Президент россии владимир путин не должен победить, именно поэтому Западу следует продолжать поддерживать правительство в Киеве", - отметил Линдер.

Дополнение

Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа должна стать более независимой не только от Китая, но и от США, Линднер сказал, что по его мнению - это наивно.

По его словам, Европа не сможет противостоять ядерной россии – без помощи Соединенных Штатов.

Министр финансов ФРГ уверен, что западный оборонный альянс НАТО под эгидой Вашингтона продолжает играть чрезвычайно важную роль для стран.

Напомним

Вице-канцлер Германии выступил за санкции против атомной промышленности рф.