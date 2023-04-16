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Украина способна победить в оборонительной войне против россии - Минфин Германии

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр финансов Германии Кристиан Линднер во время выступления в Принстонском университете в США заявил, что Украина способна победить в оборонительной войне против россии. Об этом пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Цитата

"Украина имеет возможность выиграть в оборонительной борьбе против россии. Президент россии владимир путин не должен победить, именно поэтому Западу следует продолжать поддерживать правительство в Киеве", - отметил Линдер.

Дополнение

Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа должна стать более независимой не только от Китая, но и от США, Линднер сказал, что по его мнению - это наивно.

По его словам, Европа не сможет противостоять ядерной россии – без помощи Соединенных Штатов.

Министр финансов ФРГ уверен, что западный оборонный альянс НАТО под эгидой Вашингтона продолжает играть чрезвычайно важную роль для стран.

Напомним

Вице-канцлер Германии выступил за санкции против атомной промышленности рф.

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