Україна виборола ще три медалі на Кубку Виклику зі спортивної гімнастики

Деталі

Ще три медалі на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Болгарії принесли Ілля Ковтун, Діана Варінська і Назар Чепурний. Ковтун переміг у вправах на паралельних брусах, Чепурний став найкращим в опорному стрибку, а Варінська посідає друге місце на брусах.

Варто відзначити, що всього Україна виграла п'ять медалей, чотири з яких "золоті". Ще одне "золото" в активі у Анастасії Бачинської, яка стала першою у вправах на колоді.

Нагадаємо

Жіноча збірна України здобула другу перемогу в “Золотій Євролізі”.