Україна виборола ще три медалі на Кубку Виклику зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Українські гімнасти продовжили успішні виступи на Кубку Виклику у Варні (Болгарія), повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
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Ще три медалі на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Болгарії принесли Ілля Ковтун, Діана Варінська і Назар Чепурний. Ковтун переміг у вправах на паралельних брусах, Чепурний став найкращим в опорному стрибку, а Варінська посідає друге місце на брусах.
Варто відзначити, що всього Україна виграла п'ять медалей, чотири з яких "золоті". Ще одне "золото" в активі у Анастасії Бачинської, яка стала першою у вправах на колоді.
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