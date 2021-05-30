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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Волейбол: жіноча збірна України здобула другу перемогу в “Золотій Євролізі”

Київ • УНН

 • 28888 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Жіноча збірна України з волейболу провела поєдинок другого туру “Золотої Євроліги”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.

Волейбол: жіноча збірна України здобула другу перемогу в “Золотій Євролізі”

Деталі

У досить напруженому та непередбаченому за своїм сюжетом стартовому поєдинку підопічні Володимира Орлова таки змусили викинути “білий прапор” волейболісток Словаччини — 3:2 (22:25, 25:22, 14:25, 25:15, 15:7).

Сказано, що попри значно оновлений склад, збірна України продемонструвала спроможність боротися за путівку до “Фіналу чотирьох”.

Найрезультативнішою у складі жіночої збірної України стала Діана Мелюшкіна — 15 очок. Також більше десяти очок набрала Юлія Бойко (11 очок).

Доповнення

У турнірній таблиці групи В Україна має 5 очок.

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