Волейбол: жіноча збірна України здобула другу перемогу в “Золотій Євролізі”

Деталі

У досить напруженому та непередбаченому за своїм сюжетом стартовому поєдинку підопічні Володимира Орлова таки змусили викинути “білий прапор” волейболісток Словаччини — 3:2 (22:25, 25:22, 14:25, 25:15, 15:7).

Сказано, що попри значно оновлений склад, збірна України продемонструвала спроможність боротися за путівку до “Фіналу чотирьох”.

Найрезультативнішою у складі жіночої збірної України стала Діана Мелюшкіна — 15 очок. Також більше десяти очок набрала Юлія Бойко (11 очок).

Доповнення

У турнірній таблиці групи В Україна має 5 очок.