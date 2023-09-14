Україна розраховує, що Єврокомісія завтра скасує всі обмеження на експорт українського зерна - Кулеба

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“Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт. Жодна форма продовження обмежень не є прийнятною, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію і довіру до зобов’язань ЄС”, - написав Кулеба.

Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт. Жодна форма продовження обмежень не є прийнятною, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію і довіру до зобов’язань ЄС.

Нагадаємо

15 вересня спливає строк запровадженого раніше ембарго на транзит деяких товарів українського агросектору територією 5 країн-сусідів (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія).

12 вересня глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща одноосібно продовжить ембарго у разі якщо його продовження не ухвалить Єврокомісія. Про це він спочатку повідомив у соцмережі Х, долучивши до допису виборчий ролік правлячої партії “Право і Справедливість” (парламентські вибори у РП призначені на 15 жовтня і питання захисту польського агровиробника розігрується багатьма політиками).

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У цьому роліку сам Маровецький наголошує, що Польща прийняла мільйони біженців з України, але при цьому уряд Польщі стоятиме на варті інтересів польських фермерів. Так само він наголошує, що саме непохитна позиція Польщі дозволила затримати експорт українського збіжжя на спільний європейський ринок. І поки у Брюсселі розмірковують чи продовжувати ембарго, Польща не допустить засилля української агропродукції на її ринку.

Пізніше уряд Польщі підтвердив таку позицію польської влади у зверненні до Єврокомісії.

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