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Украина рассчитывает, что Еврокомиссия завтра отменит все ограничения на экспорт украинского зерна - Кулеба

Украина рассчитывает, что Еврокомиссия завтра отменит все ограничения на экспорт украинского зерна - Кулеба

Киев • УНН

 • 642374 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ожидает отмены Еврокомиссией эмбарго на украинский сельскохозяйственный экспорт. Он добавил, что любые формы продления ограничений недопустимы, передает УНН.

Цитата

“Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт. Ни одна форма продления ограничений не является приемлемой, поскольку это подорвет принципы Единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС", - написал Кулеба.

Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт. Ни одна форма продления ограничений не является приемлемой, поскольку это подорвет принципы Единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 14 сентября 2023 года

Напомним

15 сентября истекает срок введенного ранее эмбарго на транзит некоторых товаров украинского агросектора по территории 5 стран-соседей (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния).

12 сентября глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша единолично продлит эмбарго в случае если его продление не примет Еврокомиссия. Об этом он сначала сообщил в соцсети Х, приложив к сообщению избирательный ролик правящей партии “Право и Справедливость” (парламентские выборы в РП назначены на 15 октября и вопрос защиты польского агропроизводителя разыгрывается многими политиками). 

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В этом ролике сам Маровецкий отмечает, что Польша приняла миллионы беженцев из Украины, но при этом правительство Польши будет стоять на страже интересов польских фермеров. Так же он отмечает, что именно непоколебимая позиция Польши позволила задержать экспорт украинского зерна на общий европейский рынок. И пока в Брюсселе размышляют продолжать ли эмбарго, Польша не допустит засилья украинской агропродукции на ее рынке.

Позже правительство Польши подтвердило такую позицию польских властей в обращении к Еврокомиссии.

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