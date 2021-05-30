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Україна відправила гуманітарну допомогу в Індію

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Україна відправила літак з гуманітарною допомогою для Індійської Республіки в Делі. Про це повідомили в ДСНС, пише УНН.

Україна відправила гуманітарну допомогу в Індію

Цитата

“На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня № 467-р, для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19 перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори. Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів”, — йдеться у повідомленні.

Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія” через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.

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