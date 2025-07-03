Україну накриє спека до +35 градусів, на заході її "врівноважить" атмосферний фронт - синоптик

Більшість території України у п'ятницю, 4 липня, накриє спека, подекуди перегукуючись із західноєвропейськими градусами, одначе на заході місцями температура дещо знизиться на тлі атмосферного фронту, який також принесе локальні дощі, повідомила у четвер синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

П'ятниця в Україні обіцяє бути нарешті із спекою. Ну, "нарешті" - це для тих, хто її чекав. Спека очікується сезонною, +28...+33 градуси - написала Діденко.

З її слів, хіба що сильніше припікатиме на Одещині, Миколаївщині, частині Чернівецької області, в деяких районах Черкащини та Вінниччини - +33...+35 градусів. "Це вже перегукування із західноєвропейськими градусами", - зазначила синоптик.

"Для врівноваження - на Волині, Рівненщині та подекуди на Львівщині температура повітря завтра знизиться до +20...+25 градусів", - написала Діденко.

"Атмосферний фронт 4-го липня переміщуватиметься із північного заходу, тому саме він зумовить короткочасні грозові дощі в західних, північних областях, плюс Вінниччина та Черкащина. На решті території України буде сухо та сонячно", - розповіла синоптик.

У Києві 4 липня, з її слів, очікується спекотна погода з температурою повітря +30+32 градуси. Дощ із грозою у столиці більш імовірний в другій половині дня чи надвечір.

"Спека із короткочасним різким зниженням градусів у дощах, стрибки атмосферного тиску, "паркість" повітря - все це може негативно вплинути на самопочуття. Не ходіть завтра у синтетиці, не забудьте взяти із собою воду в сумку, прикрийте голову, добре мати хусточку, яку можна змочувати водою і класти на потилицю, не перебирати з кондиціонерами - словом, насолоджуйтесь спекою обережно", - порадила Діденко.

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