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Украину накроет жара до +35 градусов, на западе ее "уравновесит" атмосферный фронт - синоптик

Киев • УНН

 • 292 просмотра

В пятницу, 4 июля, на большей части территории Украины ожидается жара до +28...+33 градусов, местами до +35 градусов. На западе температура снизится до +20...+25 градусов, пройдут кратковременные грозовые дожди.

Украину накроет жара до +35 градусов, на западе ее "уравновесит" атмосферный фронт - синоптик

Большая часть территории Украины в пятницу, 4 июля, будет охвачена жарой, местами перекликаясь с западноевропейскими градусами, однако на западе местами температура несколько снизится на фоне атмосферного фронта, который также принесет локальные дожди, сообщила в четверг синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Пятница в Украине обещает быть наконец-то с жарой. Ну, "наконец-то" - это для тех, кто ее ждал. Жара ожидается сезонной, +28...+33 градуса

- написала Диденко.

По ее словам, разве что сильнее будет припекать в Одесской, Николаевской областях, части Черновицкой области, в некоторых районах Черкасской и Винницкой областей - +33...+35 градусов. "Это уже перекличка с западноевропейскими градусами", - отметила синоптик.

"Для уравновешивания - на Волыни, Ровенщине и кое-где на Львовщине температура воздуха завтра снизится до +20...+25 градусов", - написала Диденко.

"Атмосферный фронт 4-го июля будет перемещаться с северо-запада, поэтому именно он обусловит кратковременные грозовые дожди в западных, северных областях, плюс Винницкая и Черкасская. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно", - рассказала синоптик.

В Киеве 4 июля, по ее словам, ожидается жаркая погода с температурой воздуха +30...+32 градуса. Дождь с грозой в столице более вероятен во второй половине дня или к вечеру.

"Жара с кратковременным резким снижением градусов в дождях, скачки атмосферного давления, "парность" воздуха - все это может негативно повлиять на самочувствие. Не ходите завтра в синтетике, не забудьте взять с собой воду в сумку, прикройте голову, хорошо иметь платочек, который можно смачивать водой и класть на затылок, не перебирать с кондиционерами - словом, наслаждайтесь жарой осторожно", - посоветовала Диденко.

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары03.07.25, 13:20 • 748 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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