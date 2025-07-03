Украину накроет жара до +35 градусов, на западе ее "уравновесит" атмосферный фронт - синоптик
Киев • УНН
В пятницу, 4 июля, на большей части территории Украины ожидается жара до +28...+33 градусов, местами до +35 градусов. На западе температура снизится до +20...+25 градусов, пройдут кратковременные грозовые дожди.
Большая часть территории Украины в пятницу, 4 июля, будет охвачена жарой, местами перекликаясь с западноевропейскими градусами, однако на западе местами температура несколько снизится на фоне атмосферного фронта, который также принесет локальные дожди, сообщила в четверг синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.
Пятница в Украине обещает быть наконец-то с жарой. Ну, "наконец-то" - это для тех, кто ее ждал. Жара ожидается сезонной, +28...+33 градуса
По ее словам, разве что сильнее будет припекать в Одесской, Николаевской областях, части Черновицкой области, в некоторых районах Черкасской и Винницкой областей - +33...+35 градусов. "Это уже перекличка с западноевропейскими градусами", - отметила синоптик.
"Для уравновешивания - на Волыни, Ровенщине и кое-где на Львовщине температура воздуха завтра снизится до +20...+25 градусов", - написала Диденко.
"Атмосферный фронт 4-го июля будет перемещаться с северо-запада, поэтому именно он обусловит кратковременные грозовые дожди в западных, северных областях, плюс Винницкая и Черкасская. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно", - рассказала синоптик.
В Киеве 4 июля, по ее словам, ожидается жаркая погода с температурой воздуха +30...+32 градуса. Дождь с грозой в столице более вероятен во второй половине дня или к вечеру.
"Жара с кратковременным резким снижением градусов в дождях, скачки атмосферного давления, "парность" воздуха - все это может негативно повлиять на самочувствие. Не ходите завтра в синтетике, не забудьте взять с собой воду в сумку, прикройте голову, хорошо иметь платочек, который можно смачивать водой и класть на затылок, не перебирать с кондиционерами - словом, наслаждайтесь жарой осторожно", - посоветовала Диденко.
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