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Українців попередили про збільшення обмежень на електрику на тлі спеки, планується імпорт та аварійна допомога

Київ • УНН

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Через збільшення споживання електроенергії, спричинене спекотною погодою та обмеженим імпортом, Україна здійснює планові відключення електроенергії протягом дня, з найбільшим обсягом відключень з 16:00 до опівночі, а також отримує аварійні поставки з сусідніх європейських країн для зменшення обмежень.

Українців попередили про збільшення обмежень на електрику на тлі спеки, планується імпорт та аварійна допомога

Графіки відключення електроенергію діють сьогодні протягом доби, найбільший обсяг відключень - з 16:00 до 24:00, заплановано імпорт електрики з п'яти країн, а також аварійне постачання для резервів та зменшення обмежень, повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Сьогодні, 1 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби. Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00", - повідомили у компанії.

Причиною збільшення обмежень називають "зростання споживання у зв’язку зі спекою". Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30 градусів.

"Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день. Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно", - наголосили в Укренерго.

Аварійна допомога

Вчора, 30 червня, Україна, як вказано, екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі.

"Сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання", - повідомили в Укренерго.

Імпорт та експорт

Імпорт заплановано протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 28 139 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1567 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

На ранок без енергоживлення залишаються 475 населених пунктів.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях.

З технічних причин та через бойові дії: відключалися високовольтні лінії електропередачі у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. "Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі", - зазначили у компанії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
Чернігівська область
Укренерго
Херсонська область
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