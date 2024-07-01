Українців попередили про збільшення обмежень на електрику на тлі спеки, планується імпорт та аварійна допомога
Київ • УНН
Через збільшення споживання електроенергії, спричинене спекотною погодою та обмеженим імпортом, Україна здійснює планові відключення електроенергії протягом дня, з найбільшим обсягом відключень з 16:00 до опівночі, а також отримує аварійні поставки з сусідніх європейських країн для зменшення обмежень.
Графіки відключення електроенергію діють сьогодні протягом доби, найбільший обсяг відключень - з 16:00 до 24:00, заплановано імпорт електрики з п'яти країн, а також аварійне постачання для резервів та зменшення обмежень, повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання
"Сьогодні, 1 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби. Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00", - повідомили у компанії.
Причиною збільшення обмежень називають "зростання споживання у зв’язку зі спекою". Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30 градусів.
"Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день. Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно", - наголосили в Укренерго.
Аварійна допомога
Вчора, 30 червня, Україна, як вказано, екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі.
"Сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання", - повідомили в Укренерго.
Імпорт та експорт
Імпорт заплановано протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 28 139 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1567 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.
Знеструмлення
На ранок без енергоживлення залишаються 475 населених пунктів.
Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській областях.
З технічних причин та через бойові дії: відключалися високовольтні лінії електропередачі у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. "Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі", - зазначили у компанії.