Графики отключения электроэнергии действуют сегодня в течение суток, наибольший объем отключений - с 16:00 до 24:00, запланирован импорт электричества из пяти стран, а также аварийные поставки для резервов и уменьшения ограничений, сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Сегодня, 1 июля, облэнерго будут применять ограничения потребления в течение всех суток. Количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16.00 до 24.00", - сообщили в компании.

Причиной увеличения ограничений называют "рост потребления в связи с жарой". Столбик термометра достигает в дневные часы выше 30 градусов.

"Сегодня, по прогнозам, потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера - в выходной день. Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию. Не включайте мощные электроприборы одновременно", - отметили в Укрэнерго.

Аварийная помощь

Вчера, 30 июня, Украина, как указано, экстренно принимала излишки электроэнергии из энергосистемы Польши.

"Сегодня планируется аварийная поставка из соседних европейских стран для формирования резервов в энергосистеме и снижения объема ограничений потребления", - сообщили в Укрэнерго.

Импорт и экспорт

Импорт запланирован в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 28 139 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1567 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивания

На утро без энергопитания остаются 475 населенных пунктов.

Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской областях.

По техническим причинам и из-за боевых действий: отключались высоковольтные линии электропередачи в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях. "Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи", - отметили в компании.