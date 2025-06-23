Україна готова купувати озброєння у США - Єрмак

Україна готова придбати у США "пакет" американського озброєння, пріоритетом ППО. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Times, передає УНН.

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Єрмак припустив, що закупівля американської зброї може бути частково профінансована європейськими союзниками України або за рахунок арешту заморожених російських активів.

Україна готова придбати пакет озброєнь, перш за все засоби протиповітряної оборони, у Сполучених Штатів Америки. У нас є дуже конкретні пропозиції. І якщо цю угоду зі Сполученими Штатами буде схвалено, то, звичайно, ми зможемо сподіватися, що ця частина її озброєнь закуповується за рахунок наших європейських партнерів, а також заморожених російських активів, бо це справедливий шлях. росія має платити за війну, яку вона розпочала на європейському континенті - заявив Єрмак.

Керівник Офісу Президента також сказав, що "шкода", що Зеленський і Трамп не зустрілися в Канаді на полях саміту G7, і висловив сподівання, що відбудеться ще одна зустріч між лідерами, "як у Ватикані".

Єрмак зазначив, що вони добре розуміли один одного, коли мали "розмови приватно".

Європа думає купувати у США зброю для України - Bloomberg

Контекст

Президент Володимир Зеленський планував обговорити з Трампом на саміті питання оборонного пакета, який Київ готовий купити. Проте Трамп достроково покинув саміт G7.

Видання The Telegraph повідомляло 16 червня, що адміністрація президента Дональда Трампа змінює підхід до війни в Україні, і тепер Вашингтон фактично припиняє пряму військову допомогу Києву.

10 червня речник МЗС Тихий заявляв, що Україна та США ведуть діалог про закупівлю американської зброї.