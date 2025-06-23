Украина готова покупать вооружение у США - Ермак

Украина готова приобрести у США «пакет» американского вооружения, приоритетом является ПВО. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью The Times, передает УНН.

Подробности

Ермак предположил, что закупка американского оружия может быть частично профинансирована европейскими союзниками Украины или за счет ареста замороженных российских активов.

Украина готова приобрести пакет вооружений, прежде всего средства противовоздушной обороны, у Соединенных Штатов Америки. У нас есть очень конкретные предложения. И если это соглашение с Соединенными Штатами будет одобрено, то, конечно, мы сможем надеяться, что эта часть ее вооружений закупается за счет наших европейских партнеров, а также замороженных российских активов, потому что это справедливый путь. Россия должна платить за войну, которую она начала на европейском континенте - заявил Ермак.

Руководитель Офиса Президента также сказал, что «жаль», что Зеленский и Трамп не встретились в Канаде на полях саммита G7, и выразил надежду, что состоится еще одна встреча между лидерами, «как в Ватикане».

Ермак отметил, что они хорошо понимали друг друга, когда вели «разговоры наедине».

Европа думает покупать у США оружие для Украины – Bloomberg

Контекст

Президент Владимир Зеленский планировал обсудить с Трампом на саммите вопрос оборонного пакета, который Киев готов купить. Однако Трамп досрочно покинул саммит G7.

Издание The Telegraph сообщало 16 июня, что администрация президента Дональда Трампа меняет подход к войне в Украине, и теперь Вашингтон фактически прекращает прямую военную помощь Киеву.

10 июня представитель МИД Тихий заявлял, что Украина и США ведут диалог о закупке американского оружия.