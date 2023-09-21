Удар ЗСУ та СБУ по секретній базі росіян у Мелітополі: поранено командувача 58 армії рф та їхнього начальника штабу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. СБУ та ЗСУ днями вдарили по секретній базі росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. У результаті удару було поранено командувача 58 армії рф та їхнього начальника штабу. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.
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“Днями СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі рашистів у тимчасово окупованому Мелітополі. Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними — відпрацювали по цілі”, — повідомили джерела.
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Джерела в СБУ зазначили, що в результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії рф, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.
“Крім ватажків рашистів постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів. Близько десяти із них — уже точно відправилися на концерт до Кобзона”, — інформують джерела.
Нагадаємо
Сили оборони влучили у штаб росіян поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.