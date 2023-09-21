Удар ВСУ и СБУ по секретной базе россиян в Мелитополе: ранены командующий 58 армии рф и их начальник штаба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. СБУ и ВСУ на днях ударили по секретной базе россиян во временно оккупированном Мелитополе. В результате удара был ранен командующий 58 армии рф и их начальник штаба. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.
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“На днях СБУ и ВСУ ударили по секретной базе рашистов в временно оккупированном Мелитополе. Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а потом вместе с ими — отработали по цели”, — сообщили источники.
Детали
Источники в СБУ отметили, что в результате ракетного удара был ранен командующий 58 армии рф, воюющей на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.
“Кроме главарей рашистов пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них — уже точно отправились на концерт к Кобзону”, — информируют источники.
Напомним
Силы обороны попали в штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.