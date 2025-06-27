Удар США по Ірану: голова МЗС визнав серйозні пошкодження ядерних об'єктів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі визнав, що ядерним об'єктам країни було завдано "надмірної і серйозної" шкоди в результаті нещодавніх бомбардувань США та Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

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Він також заявив, що Іран не планує відновлювати переговори з США щодо ядерної програми. Тегеран скасував запланований шостий раунд переговорів, коли Ізраїль почав свої атаки.

Я хотів би чітко заявити, що не було досягнуто жодної угоди, домовленості або розмови про початок нових переговорів - сказав він.

Водночас Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що удари не порушили ядерну програму країни. Він заявив, що американські атаки не змогли "досягти нічого суттєвого".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала можливість допомогти Ірану отримати доступ до 30 мільярдів доларів в обмін на відмову від ядерної програми.

Також УНН повідомляв, що Іран оголосив про припинення співпраці з МАГАТЕ після затвердження відповідного законопроєкту. Про це заявив голова МЗС країни Аббас Арагчі.