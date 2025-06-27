Удар США по Ирану: глава МИД признал серьезные повреждения ядерных объектов

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи признал, что ядерным объектам страны был нанесен «чрезмерный и серьезный» ущерб в результате недавних бомбардировок США и Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Он также заявил, что Иран не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе. Тегеран отменил запланированный шестой раунд переговоров, когда Израиль начал свои атаки.

Я хотел бы четко заявить, что не было достигнуто ни одного соглашения, договорённости или разговора о начале новых переговоров - сказал он.

В то же время Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары не нарушили ядерную программу страны. Он заявил, что американские атаки не смогли "достичь ничего существенного".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность помочь Ирану получить доступ к 30 миллиардам долларов в обмен на отказ от ядерной программы.

Также УНН сообщал, что Иран объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЕ после утверждения соответствующего законопроекта. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи.