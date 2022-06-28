Удар по ТЦ в Кременчуці пришвидшить постачання зброї - політолог

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«Багатьох у світі це шокувало, тому що давно з боку росії не було одномоментного масованого ракетного удару по всій Україні. Перші наслідки вже є – це політичні оцінки. І тут мова не лише про тих, хто має жорстку позицію, як, наприклад, Джонсон. Маю на увазі таких лідерів, як Макрон, які періодично впадають у миротворчу риторику про те, що треба домовлятися і зберегти обличчя путіну. Вони такі дії засудили, адже атака по торговому центру в Кременчуці – це черговий холодний душ для тих, хто поступово відвикає або знаходиться в ілюзіях, що можна домовлятися з росією. Звісно, політичні оцінки – це не так багато, але важливо», – зазначила Яхно.

Політолог вважає, що масові удари по мирних жителях зараз ще більше укріплюють політичну позицію, що не варто підштовхувати Україну на компроміси. Окрім того, посилиться економічна допомога. Адже всі бачать, що росія руйнує інфраструктуру та намагається загнати Україну в економічну кризу напередодні зими.

Щодо військової допомоги, то, на думку експерта, вона пришвидшиться.

«Знімається моральний бар’єр. Є політики, які вважають, що все треба робити повільно і поступово. Або побоюються реакції суспільства. І нібито вони надають зброю, але це розтягнуто у часі. Тому масований ракетний удар, внаслідок якого постраждало багато мирних громадян, припинить дискусію “надавати чи не надавати”. Я думаю, це пришвидшить постачання. Вчорашній обстріл анулює подвійність і зробить безальтернативним надання військової допомоги. Іншого варіанту немає», – вважає політолог.

Нагадаємо

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук – вдарили ракетами Х-22, які випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області. Понад 20 загиблих, 59 поранених, 25 госпіталізовано та більше 40 заяв від родичів про безвісти зниклих.

У Кременчуці оголосили триденну жалобу за загиблими.