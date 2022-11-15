Удар по Полтавщині: голова ОВА повідомив про приліт по об'єкту інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про приліт у Кременчуцькому районі, передає УНН.
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"Приліт" у Кременчуцькому районі. Об’єкт інфраструктури. Перебувайте в укриттях!" - написав Лунін у Telegram.
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Нагадаємо
15 листопада росія влаштувала масований ракетний обстріл. Наразі про вибухи повідомили у низці міст.