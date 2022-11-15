Удар по Полтавщине: глава ОВА сообщил о прилете по объекту инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил о прилете в Кременчугском районе, передает УНН.
Цитата
"Прилет" в Кременчугском районе. Объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях!" - написал Лунин в Telegram.
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Напомним
15 ноября россия устроила массированный ракетный обстрел. О взрывах сообщили в ряде городов.