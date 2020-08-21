У ЗСУ вирішили відмовитися від 120-міліметрових мінометів "Молот"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Збройних силах України ухвалене рішення щодо припинення експлуатації мінометів калібру 120 мм М120-15 Молот. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Міноборони, проаналізувавши негативний досвід закупівлі мінометів вітчизняного виробництва, досконало вивчило стан наявних розробок нових зразків мінометів та здійснює їх закупівлю після проведення повного комплексу випробувань та прийняття на озброєння ЗС України”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що це підтверджується закупівлею мінометів калібру 60 міліметрів вітчизняного виробництва МП-60.
“На цей час у ЗС України прийняте рішення щодо припинення експлуатації мінометів калібру 120 мм М120-15 Молот, з початку лютого 2020 року тривають державні випробування міномету калібру 120 мм, розробленого в рамках виконання дослідно-конструкторської роботи УПІК-120”, — зазначається в повідомленні.
Зазначені випробування, як вказано, спрямовані на усунення виявлених конструктивних, виробничих та експлуатаційних недоліків, впровадження новітніх технологічних рішень тощо, і завершаться до кінця поточного року.
Також Генштабом ЗС України, "в умовах потреби у закупівлі мінометів калібру 120 мм, визначено закупівлю мінометів калібру 120 мм, а саме міномету ЕМ-120 виробництва компанії EMCO, Республіка Болгарія, який відповідно до класифікатору НАТО має номенклатурний номер (NSN) 1015-50-000-8884 і є аналогом міномету 2Б11, який перебуває на озброєнні ЗС України".
“У Міноборони запроваджено відкриту переговорну процедуру одночасно з усіма зареєстрованими у реєстрі виробниками продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю відповідними наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України”, — зазначається в повідомленні.
У результаті чого, як повідомляється, відкрито оголошено вартість мінометів, підтверджено 2020 рік їх виготовлення, наявність сертифікатів якості, відповідності та походження продукції, яку зареєстровано у класифікаторі НАТО.
Нагадаємо, 6 липня 2018 року під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військовослужбовців були поранені.
За фактом вибуху міномета "Молот" на території 233-го Рівненського загальновійськового полігону Київському науково-дослідному інституту судових експертиз було призначено комплексну комісійну судово-військову, трасологічну, хімічну, балістичну та вибухотехнічну експертизи.