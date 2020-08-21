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В ВСУ решили отказаться от 120-миллиметровых минометов "Молот"

Киев • УНН

 • 31348 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 Молот. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ВСУ решили отказаться от 120-миллиметровых минометов "Молот"

"Минобороны, проанализировав негативный опыт закупки минометов отечественного производства, в совершенстве выучил состояние имеющихся разработок новых образцов минометов и осуществляет их закупку после проведения полного комплекса испытаний и принятия на вооружение ВС Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это подтверждается закупкой минометов калибра 60 миллиметров отечественного производства МП-60.

"В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 Молот, с начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120", - отмечается в сообщении.

Указанные испытания, как указано, направлены на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т.п., и завершатся до конца текущего года.

Также Генштабом ВС Украины, "в условиях необходимости в закупке минометов калибра 120 мм, определено закупку минометов калибра 120 мм, а именно миномета ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, который в соответствии с классификатором НАТО номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000-8884 и является аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВС Украины".

"В Минобороны введено открытую переговорную процедуру одновременно со всеми зарегистрированными в реестре производителями продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых составляют государственную тайну соответствующими приказами Министерства экономического развития и торговли Украины", - отмечается в сообщении.

В результате чего, как сообщается, открыто объявлено стоимость минометов, подтверждено 2020 год их изготовления, наличие сертификатов качества, соответствия и происхождения продукции, которую зарегистрировано в классификаторе НАТО.

Напомним, 6 июля 2018 года во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих были ранены.

По факту взрыва миномета "Молот" на территории 233-го Ровенского общевойскового полигона Киевским научно-исследовательском институтом судебных экспертиз было назначено комплексную комиссионную судебно-военную, трассологическую, химическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизы.

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