У Закарпатській та Львівській областях – найдорожча оренда житла в Україні

У травні 2025 року найвищі ціни на оренду житла зафіксовано в Закарпатській та Львівській областях.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Деталі

За даними статистики, середня вартість оренди житла в Закарпатській області становила 11 тисяч 956 гривень, а у Львівській – 11 тисяч 824 гривні. Це значно перевищує середній показник по країні, який у травні сягнув 7 тисяч 504 гривень.

Для порівняння, у Київській області середня вартість оренди становила 6 тисяч 204 гривні, а в Одеській – 9 тисяч 659 гривень. У порівнянні з квітнем 2025 року ціни на оренду в Закарпатті зросли на 68 гривень, а у Львівській області – на 52 гривні. Аналітики пов’язують високі ціни з поєднанням туристичної привабливості, безпечнішої ситуації в регіоні та зростаючим попитом на житло з боку внутрішньо переміщених осіб.

Додатково

Зростання орендних ставок також спостерігається в Івано-Франківській (8 тисяч 477 гривень), Чернівецькій (8 тисяч 295 гривень) та Тернопільській (7 тисяч 631 гривня) областях. Усі ці регіони об’єднує розташування на заході країни, а також помірний рівень безпеки.

Довідка

Дані надано Державною службою статистики України за результатами обстеження вартості споживчих товарів і послуг у регіонах. Аналіз охоплює динаміку змін між квітнем і травнем 2025 року.

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