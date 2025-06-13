У Закарпатській та Львівській областях – найдорожча оренда житла в Україні

$41.490.02
48.080.63
ukenru
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
15:24 • 13162 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
15:04 • 16131 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
14:34 • 18253 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
11:58 • 27715 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
13 червня, 09:49 • 50248 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
13 червня, 08:47 • 66763 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 89399 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 218637 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 170199 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 83898 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
85%
750мм
Популярнi новини
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 121491 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 106685 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 59826 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 96290 перегляди
Російському реперу Тіматі повідомили про підозру - СБУ13 червня, 09:19 • 82697 перегляди
Публікації
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва12:08 • 37102 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 96583 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 106990 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 121799 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 218639 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними15:24 • 13163 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"14:16 • 14293 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 60068 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 59146 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 125201 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

У Закарпатській та Львівській областях – найдорожча оренда житла в Україні

Київ • УНН

 • 356 перегляди

У травні 2025 року Закарпатська та Львівська області очолили рейтинг найдорожчої оренди житла в Україні. Середня вартість оренди тут сягає майже 12 тисяч гривень.

У Закарпатській та Львівській областях – найдорожча оренда житла в Україні

У травні 2025 року найвищі ціни на оренду житла зафіксовано в Закарпатській та Львівській областях.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Деталі

За даними статистики, середня вартість оренди житла в Закарпатській області становила 11 тисяч 956 гривень, а у Львівській – 11 тисяч 824 гривні. Це значно перевищує середній показник по країні, який у травні сягнув 7 тисяч 504 гривень.

Для порівняння, у Київській області середня вартість оренди становила 6 тисяч 204 гривні, а в Одеській – 9 тисяч 659 гривень. У порівнянні з квітнем 2025 року ціни на оренду в Закарпатті зросли на 68 гривень, а у Львівській області – на 52 гривні. Аналітики пов’язують високі ціни з поєднанням туристичної привабливості, безпечнішої ситуації в регіоні та зростаючим попитом на житло з боку внутрішньо переміщених осіб.

Додатково

Зростання орендних ставок також спостерігається в Івано-Франківській (8 тисяч 477 гривень), Чернівецькій (8 тисяч 295 гривень) та Тернопільській (7 тисяч 631 гривня) областях. Усі ці регіони об’єднує розташування на заході країни, а також помірний рівень безпеки.

Довідка

Дані надано Державною службою статистики України за результатами обстеження вартості споживчих товарів і послуг у регіонах. Аналіз охоплює динаміку змін між квітнем і травнем 2025 року.

Нагадаємо

Українцям потрібно 5-7 років, щоб купити однокімнатну квартиру, відкладаючи всю зарплату. У прифронтових містах, таких як Херсон, цей термін менше двох років.

У січні-березні 2025 року в Україні введено в експлуатацію 2292 тис. м² житла, лідерами стали Київська, Львівська та Одеська області. Це свідчить про відновлення країни.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ЕкономікаНерухомість
Чернівецька область
Львівська область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Київська область
Одеська область
Закарпатська область
Україна
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9